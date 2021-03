Genoa, Ballardini: “Dispiace per la mancata vittoria. Scamacca ha grandi doti”

Il Genoa esce con un pareggio dall’interessante sfida contro l’Udinese.

Serie A, Genoa-Udinese 1-1: pareggio blando al “Ferraris”, Behrami colpisce il palo al 93′. La classifica aggiornata

Partita equilibrata con le due squadre che hanno regalato un calcio piacevole, ma non sono riuscite a trovare la vittoria. Il Grifone si è fatto preferire per lo più nel finale, mentre l’Udinese ha condotto i giochi nella prima parte di gara. Al termine del match il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha analizzato il match.

L’ex allenatore del Palermo è soddisfatto per la prova dei suoi, ma fa i complimenti agli avversari: “Il rammarico ovviamente c’è, ma occorre valutare la prestazione nel suo complesso. Genoa ha giocato una buona partita contro una squadra importante ed è sempre un grande merito. Quanto accaduto negli ultimi minuti non cambia la mia valutazione. Abbiamo giocato poco in profondità ma non volevamo dare dei riferimenti ai difensori dell’Udinese che sono tutti molto alti e che ha una fase di non possesso con dieci uomini dietro la palla. .Occorre ritmo e intensità per sorprenderli. Si tratta di una delle squadre migliori del campionato, in questo momento”

Con l’arrivo di Ballardini il Genoa ha cambiato marcia, e l’obiettivo salvezza si avvicina sempre di più: “Il calcio è fatto anche di episodi. E giocando contro una squadra molto forte e fisica che non concede nulla è un buon risultato. Siamo davvero soddisfatti per questo punto. Abbiamo recuperato Biraschi, ha una grande responsabilità. Deve giocare ai suoi livelli. Strootman fa tutto bene con grande umiltà. Scamacca ha grandi doti, sta imparando… il mestiere. Deve saper attaccare la porta con i tempi giusti e dialogare con i compagni. In questo momento non possiamo permetterci due punte e un trequartista, dobbiamo rispettare certi equilibri. Spero di essermi spiegato”.