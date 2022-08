Genoa, Badelj: “Sono rimasto per riportare il Grifone in Serie A”

"Blessin chiede una squadra aggressiva, energica. Il mister preferisce calciatori che rischiano". Lo ha detto Milan Badelj , intervistato ai microfoni de "Il Secolo XIX". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Genoa alla vigilia dell'inizio del nuovo campionato di Serie B : dal suo rapporto con il tecnico Alexander Blessin , agli obiettivi della compagine rossoblù. Ma non solo... "Con Blessin abbiamo un ottimo rapporto, è chiarissimo che lui fa l'allenatore e io il calciatore ma tra di noi ci capiamo. So benissimo quello che si aspetta da me e da parte mia c'è tanta stima, lo rispetto molto", le sue parole.

OBIETTIVO SERIE A -"Il 3-2 col Benevento ci ha ricordato che anche se stai giocando bene e dominando, se ti rilassi vieni punito. Credo che sia sempre la squadra che alla fine dà visibilità a un'individualità. Noi saremmo tutti super felici se Massimo Coda facesse 30 reti. Direi che siamo bene equilibrati e ben coperti in tutte le posizioni: la squadra è fatta per risalire subito in A. Lasciare Genova? Non mi è arrivato nulla che potesse essere paragonato agli stimoli che mi dà la possibilità di riportare subito il Genoa in Serie A. Sarebbe un percorso importante che mi consentirebbe di creare un grande legame con la città e con la nostra gente", ha concluso.