Genoa, arriva la conferma di Preziosi: “Nuovo stop del campionato? Ecco qual è la soluzione migliore”

Il campionato di Serie A non si fermerà di nuovo nonostante la curva dei contagi da Covid sia nuovamente aumentata.

Tanti i casi di Coronavirus anche nel mondo del calcio con i calciatori che però sono risultati essere tutti asintomatici, la squadra più colpita è stata senza dubbio il Genoa. I rossoblu hanno confermato 19 positività tra giocatori e staff tecnico, numero che negli ultimi giorni è sceso a 14 dato che cinque tesserati hanno trovato la via della guarigione. Il presidente dei liguri, Enrico Preziosi, ai microfoni del Gr Parlamento, si è soffermato sulla situazione attuale e scongiurato un’ipotetica nuova chiusura del torneo.

“Non credo che ci siano le basi per interrompere il campionato. In base a ciò che vedo, la situazione non fa sorridere ma se tutto va avanti con le dovute precauzioni non comprendo perché il calcio debba fermarsi. Bisogna salvare lo spettacolo, anche se ciò comporta una competizione non corretta; bisogna salvare il campionato che deve andare avanti. Juventus-Napoli? Non so come finirà. Un intervento della Asl, chiamata essa in causa o no, c’è stato e bypassa regole e protocolli. La procura sta indagando sui comportamenti e questo è un altro discorso, potrebbe esserci anche una penalizzazione. Sono curioso anche io”.