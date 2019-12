Genoa, ag. Agudelo: “Con Thiago Motta ha trovato continuità, è cosciente del lavoro”. E sull’Inter…

Kevin Agudelo tra presente e futuro.

Il giovane centrocampista colombiano, approdato quest’estate in Italia, sta tentando di mettersi in mostra in questa stagione tra le fila del Genoa. Sei, finora, le presenze collezionate è un gol con i rossoblù, che attualmente si trovano all’ultimo posto della classifica di Serie A.

Ronal Rico, agente Kevin Agudelo, ai microfoni di FcInterNews ha parlato del presente e del futuro del suo assistito: “L’adattamento è stato importante anche nel poco tempo con il mister precedente. Con Motta ha trovato continuità, dimostrando a poco a poco la sua solidità. Adesso con il nuovo allenatore l’idea è di proseguire forte. Kevin è un giocatore cosciente del lavoro quotidiano da sostenere per arrivare a conseguire il 100%. Inter? Per adesso la nostra testa è al Genoa. L’obiettivo è quello di consolidarci col Grifone. Kevin è un atleta che può giocare in qualsiasi squadra, senza problemi”.

