Genoa, adesso è ufficiale: Ballardini è il nuovo allenatore. I dettagli

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Genoa.

La società di Enrico Preziosi ha comunicato il quarto ritorno in Liguria del tecnico ex Palermo, che ha firmato un contratto che lo legherà al Grifone fino al 30 giugno 2021, con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Ballardini debutterà sulla panchina rossoblù fra poco più di quarantotto ore: il Genoa, infatti, sfiderà lo Spezia mercoledì sera allo Stadio “Picco”. Di seguito, la nota pubblicata dal club ligure sul proprio sito di riferimento.

“Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide Ballardini. Il tecnico torna al Genoa, dove ha già allenato in tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19”.

Ballardini succede a Rolando Maran, esonerato dopo la sconfitta di Benevento ed un avvio di stagione tutt’altro che brillante: la compagine rossoblù al momento occupa il penultimo posto in classifica con appena sette punti conquistati in tredici giornate. Nello staff del coach originario di Ravenna anche il vice allenatore Carlo Regno, il collaboratore tecnico Stefano Melandri, mentre Alessio Scarpi sarà il preparatore dei portieri.