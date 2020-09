Calciomercato Juventus, Perin verso il Genoa: i motivi dell’addio ai bianconeri e la formula

Quasi fatta per il ritorno di Mattia Perin al Genoa.

L’estremo difensore classe ’92 – secondo le indiscrezioni de Il Secolo XIX – sarebbe alla ricerca di un maggiore minutaggio in vista dell’Europeo previsto per la prossima estate e la piazza ligure potrebbe dunque aiutarlo in tal senso. Acquistato dalla Juventus nel 2018, il portiere nativo di Latina potrebbe tornare a vestire la casacca rossoblu per la terza volta, dopo la lunga esperienza iniziata nel 2013 e l’ultima vissuta proprio nel corso della scorsa stagione. Poco spazio e continuità hanno convinto Perin a tornare a Genova già dalla scorsa sessione invernale di calciomercato, contribuendo non poco alla salvezza conquistata nell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A dalla società del patron Enrico Preziosi.

Vogliosa di riconfermare una pedina importante anche all’interno dello spogliatoio del Grifone, la dirigenza genoana avrebbe raggiunto un accordo di massima con i bianconeri sulla base di un prestito, formula adottata anche a gennaio scorso. Il Genoa e il suo nuovo tecnico Rolando Maran sono dunque pronte ad accogliere nuovamente Perin già dalla giornata odierna. Rinforzo molto importante considerando soprattutto la sola e unica disponibilità di Federico Marchetti all’interno dell’attuale reparto portieri dei rossoblu.

