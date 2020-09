Calciomercato Genoa, sogno Balotelli per l’attacco: i contatti con Raiola e la strategia dei rossoblu

Si infiamma il calciomercato del Genoa.

Arrivata nella giornata di ieri l’ufficialità degli acquisti di Zappacosta e Pjaca – provenienti rispettivamente da Chelsea e Juventus – per i rossoblu si prevedono ancora altri colpi da qui fino alla fine del mercato. La società del patron Enrico Preziosi, infatti, starebbe cercando qualche altro rinforzo importante in attacco, visto soprattutto l’inaspettato ritorno di Pinamonti all’Inter. Il nome è quello di Mario Balotelli, centravanti palermitano lo scorso anno accasatosi al Brescia di Cellino. La trattativa per riportare Super Mario nuovamente in Serie A sarebbe piuttosto avanzata, con l’entourage del giocatore che starebbe lavorando per limare gli ultimi dettagli dell’ingaggio con il club ligure.

Dopo aver passato un’annata piuttosto travagliata, fatta di incomprensioni e comportamenti negativi avuti con la compagine biancazzurra, per Balotelli potrebbe presto ripresentarsi una nuova occasione di riscatto, con Euro 2021 alle porte. Il Genoa ha cercato negli ultimi giorni di tenere la trattativa quanto più nell’ombra, evitando speculazioni mediatiche che potessero sia infastidire lo stesso giocatore che complicare l’esito dell’affare. Nella mattinata di domani – secondo le ultime indiscrezioni – sarebbe in programma un incontro tra il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano, accompagnato dal presidente Preziosi, e l’agente del calciatore Mino Raiola. L’obbiettivo, come detto in precedenza, sarà quello di puntellare i dettagli dell’ingaggio, con una richiesta economica da parte di Balotelli che certo non potrà essere esorbitante per quelli che sono gli ultimi trascorsi e considerando il suo attuale status di svincolato.

