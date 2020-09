Calciomercato Genoa, i dettagli dell’operazione Badelj: la formula, il contratto e il ruolo con Maran

Il Genoa scatenato sul fronte calciomercato.

I rossoblù si sono posti l’obbiettivo di costruire una squadra competitiva e che possa nella prossima stagione raggiungere la salvezza senza incontrare difficoltà particolari sul suo cammino. Per tale motivo – dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano – il Grifone ha messo a segno importanti colpi in prospettiva futura, assicurandosi sia giocatori giovani che profili di una certa esperienza. L’ultimo di questi in ordine prettamente cronologico è Milan Badelj, centrocampista mediano croato in arrivo dalla Lazio. La base di accordo con il club capitolino è stata raggiunta con la formula del trasferimento a titolo definitivo, con il giocatore che ha firmato un accordo triennale con la società del patron Enrico Preziosi.

Nel corso della giornata odierna l’ex regista tra le altre della Fiorentina completerà le visite mediche per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa ed essere a disposizione del neo tecnico Rolando Maran, che potrà dunque giostrarlo all’interno del suo nuovo centrocampo insieme a Schone e Cassata. La scorsa stagione di Badelj è stata abbastanza travagliata per via dei molteplici problemi fisici e per uno standard prestazionale molto diverso rispetto a quello al quale ha sempre abituato. Soltanto 22 presenze nella scorsa stagione, condita da una singola rete, nessun assist e un cartellino rosso per Badelj, che adesso spera di riscattare l’annata deludente a suon di prestazioni e trovare finalmente la sua giusta dimensione con la maglia rossoblu.

