Calciomercato Genoa, fatta per il ritorno di Criscito: a breve l’ufficialità

Dopo solamente sei mesi in MLS con la maglia del Toronto FC, Domenico Criscito è pronto per il suo ritorno al Genoa per la quarta volta in carriera. Poco più di un mese fa, esattamente il 15 novembre, l'ex Zenit San Pietroburgo aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, con la possibilità di riflettere e confermare la sua decisione nei mesi successivi. Si chiude quindi l'esperienza di Criscito al Toronto dopo 15 presenze e 1 gol.