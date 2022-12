Calciomercato Genoa, è fatta per il ritorno di Criscito: il comunicato del club

Si torna sempre dove si è stati bene, i proverbi spesso la raccontano giusta. Domenico Criscito è - per la quarta volta in carriera - un nuovo calciatore del Genoa. Dopo soli sei mesi trascorsi in Canada al Toronto, con 15 presenze all'attivo, l'ex Zenit San Pietroburgo riabbraccia la "sua" Genova per puntare ancora una volta alla Serie A.