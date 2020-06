Brescia-Genoa, Nicola: “Gara importante, voglio rabbia costruttiva. Cambi? Rispondo così”

Parla Davide Nicola.

Il Genoa domani tornerà in campo, in occasione della ventottesima giornata di Serie A, per sfidare il Brescia in un importante scontro salvezza. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossoblù ha presentato la gara.

“La sconfitta ci ha fatto arrabbiare moltissimo. Ci arriviamo con la consapevolezza di sapere dove migliorare, ma bisognerà farlo velocemente – ha spiegato Nicola -. Voglio una rabbia costruttiva. Varrà tre punti come le altre, ma sarà una gara importantissima con due squadre pronte a darsi battaglia. Vista la classifica credo sarà importante sia per noi che per il Brescia ma a me interessa il Genoa: eravamo sepolti dalla nostra condizione in classifica e attraverso il duro lavoro siamo arrivati a farci vedere competitivi. Il primo step, quello di tornare in campo, l’abbiamo passato: abbiamo visto cosa ci manca e ora dobbiamo lavorare su questo. non bisogna farla troppo drammatica. Giocando ogni tre giorni bisogna porre la giusta attenzione e fare un’analisi lucida e serena. Dobbiamo ritrovare la condizione, com’è normale che sia dopo uno stop così lungo. Bisogna resettare velocemente e continuare ad applicarsi da qui alla fine del torneo. Cambi?Con tante gare ravvicinate è normale, potrò contare su tutta la rosa. Ma d’altra parte sono convinto che un gruppo diventi davvero frote quando tutti hanno la possibilità di sentirsi utili”.

