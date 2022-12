Bari-Genoa 1-2, i rossoblù espugnano il “San Nicola”: reti di Puscas e Gudmundsson

Il Genoa vince in trasferta 1-2 contro il Bari, in gol Puscas e Gudmundsson

Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila per il Genoa , che espugna un "San Nicola" gremito con più di 45mila spettatori. Seconda gara senza vittorie per il Bari , dopo il pareggio contro la Reggina alla scorsa

Pronti, via ed il Genoa è già in vantaggio con l'ex PalermoPuscas. Azione personale del romeno che infila la difesa del Bari per l'1-0 del Grifone. I padroni di casa rispondono alla mezz'ora con l'uomo del momento, Walid Cheddira. Cross preciso dalla sinistra di Benedetti per il marocchino che di testa infila l'estremo difensore genoano.