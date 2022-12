SudTirol, Bisoli: “Frosinone? Non abbiamo paura. Obiettivo mantenere la categoria”

“Quando si affronta la prima della classe, la squadra ha sempre un’attenzione maggiore. Quindi è più facile da preparare. Abbiamo però 4 giocatori con influenza e quindi dobbiamo stare attenti che non si estenda anche ad altri. Questa non deve essere una scusa. Mi dispiace tanto perché privarsi di 4-5 giocatori è importante ma non dobbiamo avere alibi. Gli assenti sono: Caretta, Davì, Casiraghi e Belardinelli. Il grado di difficoltà è altissimo. Sarà una partita molto più aperta. Dovremo lavorare più di squadra. Sarà una gara diversa da quella contro l’Ascoli. Non abbiamo paura ma abbiamo rispetto. Andremo in campo per ottenere il massimo. Siamo le due squadre con la maggior striscia di risultati utili. Il nostro obiettivo però è il mantenimento della categoria. Domenica allo stadio c’era molta empatia con il pubblico. Dobbiamo cercare di coinvolgere più persone possibili”