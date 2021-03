Serie B, Frosinone-Monza 2-2: i ciociari la pareggiano nella ripresa. La classifica aggiornata

Termina 2-2 il match del “Benito Stirpe”, Frosinone–Monza

Ha preso il via ieri la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B, mentre si è da poco conclusa la prima gara di giornata, giocata allo “Stirpe” tra Frosinone e Monza, che hanno messo fine alle ostilità sul 2-2. Vantaggio ciociaro nel primo tempo, con il gol di Iemmello al 17′, bravi i brianzoli a ribaltarla chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie alle reti di Paletta al 19′ e Gytkjaer al 43′. In avvio ripresa la formazione di casa ha trovato il pari con Salvi al 47′. Ritmi alti da una parte e dall’altra, con assalto finale della formazione allenata da Alessandro Nesta, che ha tentato il tutto per tutto per centrare la vittoria; da segnalare un dubbio episodio in area del Monza per un presunto tocco di mano di Frattesi, su cui l’arbitro Di Martino ha lasciato correre.

Di seguito il programma della ventiseiesima giornata:

GARE GIA’ GIOCATE

IERI – Venezia-Reggiana 2-1 (20′ Libutti, 46′ [rig.] 74′ Aramu)

OGGI – Frosinone–Monza 2-2 (17′ Iemmello, 19′ Paletta, 43′ Gytkjaer, 47′ Salvi)

GARE IN CORSO

Ascoli-Pisa

Brescia-Cosenza

ChievoVerona-Pordenone

Cittadella-Pescara

Lecce-Entella

Reggina-Empoli

Salernitana-Spal

GARA DELLE ORE 21:00

L.R.Vicenza-Cremonese

LA CLASSIFICA AGGIORNATA