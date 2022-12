Reggina-Frosinone 0-3, Grosso: “Non siamo più una sorpresa, continuiamo così”

"Abbiamo fatto una grande partita contro un'avversaria che aveva fatto un grande percorso. Non abbiamo subito nulla e creato molto. Vincere in questa maniera ti dà un bel peso, ma ora è determinante tenere i piedi per terra. Dobbiamo ricaricare le pile e ripresentarti così come oggi (ieri, ndr). Sono contento di essere allenatore del Frosinone, stiamo lavorando tutti bene. Abbiamo cambiato molto in squadra, abbiamo preso molti ragazzi e c'è qualche esperto che ci sta dando una mano. Ora noi dobbiamo semplicemente continuare a pedalare, ci sono numerose squadre con organici importanti. Non siamo più una sorpresa e dobbiamo farci trovare pronti", ha concluso il tecnico del Frosinone.