Perugia-Frosinone 1-1, Grosso: “Pareggio giusto. Promozione? Non è fatta”

"Provo sempre a mettere in campo i giocatori che penso possano stare meglio, poi abbiamo giocatori bravi in panchina che ci possono permettere di spaccare il match". Lo ha spiegato Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Perugia, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Renato Curi". "Non c'è una formazione predefinita, ho schierato questi ragazzi che durante queste due settimane pensavo potessero stare meglio. Ci teniamo stretti questo punto conquistato su un campo difficile", ha dichiarato il tecnico del Frosinone, che ha analizzato la prova offerta dalla compagine ciociara in occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B.

LA REAZIONE -"Voglio sottolineare la reazione, perché non era facile su questo campo e non era facile neanche da arbitrare. Peccato per quell'episodio che ci ha visto soccombere al Var, ma ci fidiamo degli arbitri. Chiedo di preparare al meglio tutte le partite per fare gran partita. In queste ultime gare dovremo continuare a fare ciò che abbiamo fatto finora".

TIFOSI E PROMOZIONE - "Ringraziamo i tifosi che sono venuti perché si sono fatti sentire, cerchiamo di ripagarlo cercando di dare sempre il massimo come stiamo facendo in queste partite. Promozione? Non è fatta perché altrimenti avremmo festeggiato. Credo che sia un risultato giusto perché abbiamo affrontato un avversario che ti mette sempre in difficoltà, siamo stati bravi a resistere e a creare qualche occasione", ha concluso Grosso.