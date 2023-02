Palermo-Frosinone, l’ex Napoli Insigne: “Mio fratello, Grosso e la Serie A…”

Le dichiarazioni di Lorenzo Insigne sul fratello Roberto e il Frosinone

⚽️

Grande stagione per il Frosinone finora, lanciatissimo verso la promozione diretta in Serie A. La compagine di Fabio Grosso, capolista della Serie B, ha ottenuto 54 punti e conserva un margine di vantaggio di +15 sul terzo posto. Solamente quattro sconfitte in campionato, numeri da capogiro e primato al sicuro. Tra i protagonisti della cavalcata dei ciociari c'è sicuramente Roberto Insigne, esterno d'attacco scuola Napoli autore di sette reti finora.

A proposito della stagione del Frosinone e del rendimento di Insigne, è intervenuto il fratello Lorenzo, attualmente in forza ai canadesi del Toronto. Di seguito le dichiarazioni del fantasista ex Napoli durante la trasmissione "Kick Off":

"Roberto sta facendo grandi cose. Siamo molto uniti anche se abbiamo caratteri completamente diversi. Il gol contro il Cittadella? Il portiere poteva fare meglio… (ride, ndr) Scherzi a parte quando posso e il fuso orario me lo permette guardo le partite del Frosinone. Mi piace molto come gioca, è una squadra che diverte. Complimenti a mister Grosso che sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, spero di vedere Roberto e il Frosinone in Serie A l’anno prossimo"