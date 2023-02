Palermo, ecco la capolista Frosinone: numeri ed interpreti della squadra di Grosso

Il Palermo affronterà il Frosinone nella 25a giornata di Serie B

⚽️

A cura di Sergio Tomaselli

Dopo la sconfitta esterna contro il Genoa, il Palermo di Eugenio Corini torna al "Renzo Barbera" per il match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B. I rosanero ospiteranno la capolista Frosinone, lanciatissima verso la promozione diretta già dalle prime battute di questo campionato.

Cinquantaquattro i punti conquistati fin qui dalla compagine di Fabio Grosso, quindici lunghezze di distanza sul terzo posto, occupato dal Bari. Soltanto quattro sconfitte in queste prime ventiquattro gare per i ciociari, di cui tre nelle prime sette di campionato. Reduce da sei vittorie di fila, il Frosinone si è imposto sin da subito come migliore squadra per rendimento della cadetteria, risultato visibile già dai numeri della squadra gialloazzurra. Secondo miglior attacco del campionato, dietro solamente al Bari - 39 gol fatti rispetto ai 40 dei galletti - e miglior difesa dell'intero torneo. La forza dei ciociari è sicuramente la solidità ed il gioco di squadra. Tredici calciatori mandati in rete finora, su tutti comandano Roberto Insigne e Samuele Mulattieri, entrambi a quota sette. Segue l'ex Catania Luca Moro con cinque. Nel 4-3-3 di Grosso trovano spazio diverse vecchie conoscenze della Serie A, calciatori d'esperienza e giovani in rampa di lancio già protagonisti in Serie B, pronti per imporsi anche nel massimo campionato italiano. I ciociari sono, infatti, una delle squadre con l'età media più bassa dell'intera B (circa 25 anni).

A partire dal portiere classe 2001 Stefano Turati, di proprietà del Sassuolo e lanciato da De Zerbi contro la Juventus a diciotto anni appena compiuti. Pilastro nel quartetto arretrato è Fabio Lucioni, esperto centrale con alle spalle 251 presenze tra Serie A e B, reduce dalla promozione conquistata proprio lo scorso anno con la maglia del Lecce. Il 35enne., però, salterà per squalifica la gara contro il Palermo. Il tecnico ex Brescia può contare, inoltre, su due mezzali di qualità e quantità, capaci di far da collante tra difesa ed attacco, macinare gioco e far girare bene la sfera. Si tratta di un altro ex Sassuolo, Luca Mazzitelli, e dello svedese Marcus Rohden. Il centrocampista classe 1995, cresciuto in uno dei settori giovanili più prolifici settori giovanili d'Italia, vanta già 181 presenze e diciotto reti tra i professionisti. L'ex Crotone, alla sua quinta stagione con la maglia del Frosinone, è uno dei perni del centrocampo con 110 apparizioni fin qui. Nel reparto offensivo, oltre ai già citati Insigne e Moro, emerge anche la qualità di Giuseppe Caso. Ventiquattro anni, il fantasista di Torre Annunziata completa in maniera perfetta il terzetto d'attacco di Fabio Grosso con la sua duttilità.

Nel corso della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza del Frosinone non ha messo a segno grandi colpi in entrata, considerata anche l'attuale classifica. Ha scelto di puntellare la rosa, arricchire un organico già completo e competitivo in estate. Dalla Cremonese è arrivato l'attaccante Jaime Baez, che ha già debuttato con i ciociari segnando anche un gol. Ed a rimpolpare ulteriormente il già prolifico reparto offensivo, è approdato anche Soufiane Bidaoui, 32enne esterno d'attacco che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia dell'Ascoli.

Al "Renzo Barbera" si prevede un match intenso e suggestivo, non solo per la rivalità tra le due compagini (e le due tifoserie). La compagine di Corini, che ha interrotto la striscia di nove risultati utili di fila con la sconfitta di Genova, dovrà ricompattarsi per restare agganciata al treno playoff. Mentre la capolista, che affronterà la gara con la mente più serena, vorrà mostrare ancora una volta la sua superiorità rispetto alle avversarie.