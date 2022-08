La Gazzetta dello Sport: “Frosinone da A”. Mazzitelli-Sampirisi alla corte di Grosso

"Frosinone da A. Mazzitelli e Sampirisi: ciao Monza, ecco Grosso". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Frosinone . Luca Mazzitelli è virtualmente un nuovo giocatore gialloazzurro. Fuori dal progetto tecnico del Monza e nel mirino di diverse società di Serie B , il centrocampista classe 1995 alla fine ha scelto di vestire la maglia del Frosinone , squadra che il Palermo di Eugenio Corini affronterà in trasferta il prossimo 17 settembre.

"Per il Frosinone si tratta di un grande acquisto che regalerà qualità e mestiere alla squadra di Grosso. Un calciatore completo in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo". scrive la Rosea. Ma non solo; con Mazzitelli - tra i protagonisti della promozione del Monza con trentuno presenze, due reti e sei assist - arriverà anche il difensore Mario Sampirisi, "che andrà ad irrobustire e non poco la retroguardia di Grosso", conclude il noto quotidiano.