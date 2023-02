Grosso: “Il Palermo ha un futuro roseo, noi creato presupposti per vincerla”

Palermo e Frosinone si sono divise la posta in palio nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B . Dopo l'iniziale vantaggio rosanero firmato Valerio Verre , la squadra di Grosso ha recuperato con un gran gol di Boloca . Il tecnico del Frosinone è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Do un bel valore a questo punto perché la prestazione è stata di livello davanti ad un pubblico spettacolare. Nel primo tempo siamo partiti bene ma nel finale abbiamo preso questo gol particolare. Poi abbiamo creato i presupposti per qualcosina in più. I tanti tifosi sugli spalti penso si siano divertiti. Sapevamo di trovare un ambiente caldo ed io conosco bene la passione di Palermo. È stato un bello spettacolo di sport nonostante le premesse, questo era importante. Il Palermo ha un futuro roseo, la società è importante così come lo staff di Eugenio è di qualità. Sono convinto che ricostruiranno un bellissimo futuro. Cercheremo noi di migliorare ciò che abbiamo fatto meno bene oggi perché questo campionato non ti perdona. Con qualche ripartenza abbiamo preso dei rischi ma la partita l'abbiamo preparata bene. Abbiamo creato i presupposti per portare a casa la posta in palio, ad esempio poteva starci un rigore per noi. L'errore nella singola giocata ci stava, l'arbitro ha gestito bene la partita nonostante la gara fosse calda".