Grosso: “Complimenti al Palermo, squadra di qualità. Classifica? La guardo, però…”

"Ho a disposizione tanti ragazzi che con gli allenamenti non riescono a ritrovare le loro caratteristiche ed hanno bisogno di partite, per questo li ho messi dentro. Faccio loro tanti complimenti perché la gara era difficile. Per sentirti partecipe devi essere protagonista. Oggi abbiamo messo un grande cuore in campo ed abbiamo portato a casa un risultato meritato. E' stata una bella giornata, facciamo i complimenti agli avversari perché sono di qualità. In casa abbiamo un pubblico che ci sostiene e ci spinge: è bello ricambiare questo grande affetto. Partite in trasferta? Abbiamo comunque qualcosa da recriminare. Moduli? I nostri calciatori hanno caratteristiche che non si fissano in un posto o in un ruolo. Dobbiamo essere bravi a fare uscite buone: quando ondeggiamo senza ferocia si creano distante con la difesa che ci fanno fare fatica. Caso? Gli chiedo abbastanza, ma sa che se cresce su alcune cose può diventare ancora più forte. Spesso lo sostituisco perché si assenta e si stacca, ma oggi ho avuto bisogno di lui e l'ho abbracciato dicendogli che mancava poco. Lui, così come i suoi compagni, ha fatto una grande partita di qualità. Classifica? La guardo, quando sali scalini fa sempre piacere. Poi la contestualizzo, i campionati sono lunghi e tortuosi. Dobbiamo essere bravi a dare il peso giusto. I punti che abbiamo sono tanti ma meritati"