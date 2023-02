Grosso: “Bicchiere mezzo pieno, siamo stati bravi ma possiamo fare meglio. Boloca…”

"Bicchiere mezzo pieno. Le delusioni ti costruiscono e ti migliorano. Ho visto una squadra forte, abbiamo creato subito un'occasione e viceversa una da parte loro. Si è sbloccata grazie ad un eurogol di Verre ma abbiamo creato i presupposti del pari più volte. Nel finale abbiamo avuto occasioni per portarci in vantaggio ma ci teniamo questo punto. Il pareggio alla fine fa avanzare entrambi, quindi si va avanti. Boloca? Dei singoli non amo parlarne, ognuno ha le caratteristiche per far parlare di sé. Lui ha tantissima qualità ma non ha giocato tanto, può ancora fare passi in avanti. Ha prospettiva davvero importante. Si tratta di uno schema? Semplicemente, la palla si è alzata ed ha calciato in porta. Siamo stati bravi ma ci sono cose che possiamo fare meglio"