Frosinone, verso il Palermo: seduta mattutina per i giallazzurri, out in due. Kone…

Due giorni e sarà Frosinone-Palermo. Prosegue, dunque, la preparazione della squadra di Fabio Grosso alla sfida contro gli uomini di Eugenio Corini, in programma sabato 17 settembre alle ore 14:00 allo Stadio "Benito Stirpe". Nella giornata di oggi, la compagine giallazzurra ha svolto una seduta mattutina dopo l'allenamento pomeridiano svolto ieri alla "Città dello Sport" di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e palle inattive, questo il programma odierno. In gruppo Kone, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Palermo. Terapie per Oyono e Rohden. "Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino", scrive il club ciociaro sul proprio sito di riferimento.