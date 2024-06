Frosinone, tackle Angelozzi: “Qualche squadra non si è comportata bene”

"Siamo retrocessi con dignità e con onore, è capitato". Così Guido Angelozzi, intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi trattati dal direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone, che non lascerà i giallazzurri dopo la retrocessione in Serie B. "Se resterò? Sì, al 100%. Io ho un grande presidente, non era giusto andare via, io devo stare con Maurizio Stirpe e la sua famiglia che sono persone meravigliose. Oggi ha ricevuto un premio, si è presentato in sala stampa un secondo dopo la retrocessione e questo resterà nella storia", ha proseguito il noto dirigente.