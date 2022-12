Frosinone, Stirpe alla cena di Natale: “Noi un esempio dentro e fuori dal campo”

"Un pensiero va ai nostri sponsor, a quanti in questi anni hanno creduto nei progetti che abbiamo portato avanti. Spero di renderli soddisfatti, migliorando di anno in anno la nostra collaborazione. E’ uno sforzo importante quello che stiamo facendo, auspico che i benefici di tutto questo lavoro valgano soprattutto per loro. Lo meritano per il percorso che abbiamo compiuto insieme in questi tantissimi anni di vicinanza. Un altro pensiero lo voglio rivolgere a tutti i dipendenti, i collaboratori della nostra Società. Per una volta, non ai calciatori che sono sempre sotto le luci della ribalta. Dietro questo lavoro c’è l’impegno quotidiano di tante persone che magari sono poco note e per questo ho voluto che sul nostro sito internet ognuno raccontasse la sua storia: chi sono queste persone, il lavoro che svolgono, l’impegno e la passione che ci mettono. Magari sono persone che operano lontano dai riflettori ma danno un contributo fondamentale senza il quale la nostra Società difficilmente potrebbe ambire a posizioni per le quali compete in questo momento", le sue parole, riportate attraverso il sito di riferimento del club ciociaro.