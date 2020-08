Frosinone, Stellone si propone: “Ho un bel ricordo, se mi chiamassero tornerei di corsa”

Roberto Stellone alla ricerca di una panchina in vista della prossima stagione.

L’ex tecnico del Palermo nell’ultima stagione ha lavorato in quel di Ascoli senza troppe soddisfazioni e adesso si ritrova senza una squadra. L’allenatore romano, nel corso di un’intervista concessa a tuttomercatoweb.com, ha confessato di avere un desiderio in vista del futuro.

“Per il campionato che ha fatto, a parte il primo periodo, lo Spezia ha meritato la promozione in Serie A. Il campionato del Frosinone è stato senza costanza, ha giocato a tratti bene e dopo il lockdown ha fatto pochi punti. Le partite dei playoff la squadra però le ha giocate bene a livello di qualità e intensità. Il campionato è stato altalenante. Ascoli? Quando si subentra le cose sono due: o si fanno subito i risultati o non si fanno. In cinque partite abbiamo fatto tre bei mezzi tempi, direi un po’ poco. E cosi il presidente ha ritenuto opportuno cambiare. Sono andato ad Ascoli con tanto entusiasmo cercando di migliorare la classifica, ho avuto poco tempo. Tutto fa esperienza. Adesso si sono liberate tante panchine, aspetto. C’è stato qualche contatto. Frosinone? Nesta se l’è giocata alla grande. Ho un grandissimo ricordo di Frosinone, se si liberasse il posto andrei di corsa”.