Frosinone-Spal, Grosso: “Impegno difficile. Rendimento? Avremmo meritato di più”

A caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Parma , il Frosinone ospita la Spal al "Benito Stirpe" nell'ottava giornata di Serie B . Dodici punti raccolti finora per i laziali, posizionati al sesto posto in classifica. Alla vigilia del match contro i ferraresi, in programma domani 8 ottobre alle 14, il tecnico del Frosinone Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La SPAL? E’ un avversario forte che ha investito molto per essere protagonista in questo campionato come hanno fatto tante squadre. Noi conosciamo le insidie della gara, grandissime come sempre. Abbiamo capito che per competere dobbiamo essere al massimo sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, fisico e mentale. E ci siamo preparati per essere pronti perché sappiamo che l’impegno sarà difficile come tutti gli altri. Rendimento diverso in casa e fuori? In questo momento siamo stati bravi ad inanellare una serie di prestazioni positive ma queste prestazioni non ci danno credito per quello che riguarda la gara di domani. Dobbiamo essere molto bravi a ripeterle. In alcuni casi solo qualche dettaglio, qualche episodio sfavorevole non ci hanno permesso di portare a casa dei risultati positivi che sicuramente avremmo meritato".