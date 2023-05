Frosinone, scatta il riscatto di Mazzitelli: “Un sogno, ora vogliamo arrivare primi”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista classe 1995 dopo la promozione in Serie A conquistata col Frosinone.

"Questo è un sogno, un'emozione grandissima". Così Luca Mazzitelli , intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la promozione in Serie A conquistata con tre giornate d'anticipo. Il centrocampista del Frosinone , uno degli uomini copertina della squadra allenata da Fabio Grosso , ha tracciato un bilancio della stagione dei ciociari, giunta quasi al termine.

"Sappiamo che noi eravamo partiti per questo, abbiamo fatto un campionato grandissimo e adesso dobbiamo arrivare primi: non è ancora finita e vogliamo la certezza del primato. Ho visto Bari-Cittadella in camera con Turati, Baez e Caso. Strada facendo ci siamo accorti che questa poteva essere la stagione giusta, ma siamo stati bravi a pensare partita dopo partita senza parlarne mai, tenendo fissi gli obiettivi. La Serie B è un campionato difficilissimo, le sei vittorie consecutive nel girone di ritorno sono state fondamentali. Quest'anno è stato veramente incredibile", ha concluso l'ex Monza.