Frosinone-Roma 0-3: Huijsen, Azmoun e Paredes stendono i ciociari. Capitolini sesti

Termina la sfida delle ore 18:00 tra il Frosinone e la Roma. Nel derby del Lazio inizialmente le squadre si sono studiate. La prima azione pericolosa è di marca ciociara con il solito Soulè che impegna Svilar preferito a Rui Patricio. Al 32' Kaio Jorge davanti al portiere belga non sfrutta l'occasione tirandogli addosso. Gol sbagliato gol subito. Passano sei minuti e Huijsen tira il coniglio dal cilindro trovando una grandissima rete che permette ai giallorossi di terminare la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa numerosi cambi operati dai due tecnici. Al 72' i capitolini raddoppiano con Azmoun che è lesto a spedire in rete dopo una parata di Turati. Al 80' calcio di rigore assegnato agli uomini di De Rossi che viene realizzato da Paredes. Il match termina dunque 0-3.