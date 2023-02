Frosinone: rifinitura e partenza per Palermo. Szyminski dal 1′, le scelte di Grosso

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Frosinone , match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B . Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento della squadra di Fabio Grosso alla sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 14:00.

Intanto, questa mattina è in programma la consueta rifinitura pre-gara. Poi, la partenza per Palermo. Non partiranno con i compagni di squadra i sopracitati, oltre al capitano Fabio Lucioni, che dovrà scontare un turno di squalifica. Nel 4-3-3 di Fabio Grosso - dunque - davanti a Turati, l'ex Palermo Szyminski e Ravanelli comporranno il tandem di centrali difensivi; Sampirisi e Cotali (in vantaggio su Frabotta) esterni bassi sulle rispettive corsie. Mazzitelli nelle vesti di playmaker guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Rohden (in vantaggio su Kone) e Garritano. Insigne e Caso larghi formeranno il tridente con Moro terminale offensivo.