Frosinone, quanto manca alla Serie A? Le combinazioni favorevoli ai ciociari

Il Frosinone ha pareggiato per zero a zero nell'ultima giornata di Serie B contro il Sudtirol di Bisoli. Sono soltanto due le lunghezze di vantaggio sul Genoa secondo, ma la distanza da tenere in considerazione è quella rispetto al Bari di Mignani, terza forza del campionato. A quattro giornate dal termine sono otto i punti in più dei ciociari rispetto ai galletti. Quanto manca, dunque, alla matematica promozione del Frosinone in Serie A?