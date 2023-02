Frosinone-Parma, Pecchia: “Dobbiamo trovare la perfezione. Partita bellissima”

Parola a Fabio Pecchia . Il tecnico del Parma in seguito alla sfida di Serie B tra i crociati ed il Frosinone , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per approfondire la prestazione dei crociati sul rettangolo verde dello stirpe. Di seguito le parole del mister degli emiliani :

Perché la squadra non si esprime sempre a questi livelli?

"E' una questione di equilibrio. Dobbiamo trovare la perfezione, per creare una mentalità vincente ci vuole tempo. Il campionato è ancora aperto ma questa partita l'abbiamo giocata con grande personalità".

"I ragazzi si sono sempre allenati bene anche nei periodi negativi. Questa voglia di migliorare non è mai mancata. Quando la squadra riesce a trovare la quadra offriamo ottime prestazioni. La difesa è stata messa sotto pressione ma hanno fatto una gran gara. E' stata una partita bellissima. Mi dispiace che alcuni falli su Vazquez non vengono sanzionati, mentre contro di noi viene utilizzato un metro diverso. Non entro nei giudizi dell'arbitro ma bisogna tenere a mente di quello che subisce Franco ogni partita".