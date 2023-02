Frosinone-Parma, Grosso: “Presi due gol fotocopia. Loro con dente avvelenato”

Parola a Fabio Grosso . Il tecnico del Frosinone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta interna contro il Parma si Fabio Pecchia . Di seguito, le parole del mister dei ciociari:

“Siamo stati puniti ad ogni disattenzione da una squadra attenta come il Parma. Peccato perché eravamo rientrati in gara e per colpa di una leggerezza siamo tornati sotto. Avremmo dovuto avere maggior lucidità nel finale.