Frosinone-Palermo, le scelte di Grosso: Kone ok, due ballottaggi per il tecnico

Le ultime in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio

Poco più di ventiquattro ore e sarà Frosinone-Palermo . Chi salterà di certo la sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Benito Stirpe" (fischio d'inizio alle ore 14:00) sono Oyono e Rohden . Fabio Grosso , infatti, dovrà rinunciare ad entrambi, alle prese con le terapie per guarire dai rispettivi infortuni.

E' tornato a lavorare con il resto del gruppo, invece, Kone. "A centrocampo, però, i ciociari non hanno particolari problemi", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Qualora l'ivoriano non dovesse essere pronto a giocare dal primo minuto, Grosso confermerebbe Lulic, in vantaggio su Mazzitelli per giocare al fianco di Boloca.