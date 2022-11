Frosinone, Moro: “Serie B incerta, adesso torneo più complicato degli ultimi anni”

Partenza sprint del Frosinone in campionato, cinque vittorie di fila e primo posto con 27 punti, a +5 dalla Reggina seconda. Solo tre sconfitte nelle prime dodici, con la miglior difesa e il terzo miglior attacco della Serie B . A proposito del percorso in campionato della compagine ciociara, è intervenuto l'attaccante Luca Moro , autore finora di tre reti. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW:

"Siamo una buona squadra, ma il campionato di Serie B è strano, incerto fino all’ultimo: si è visto l’anno scorso, in una manciata di punti c’erano cinque squadre che potevano ambire alla A. Il torneo attuale è forse il più complicato degli ultimi anni, ma noi siamo concentrati e viviamo il tutto in modo sereno. Credo che per il momento sia ancora presto per fare calcoli, siamo a poco più di metà del girone di andata, e come dicevo non è scontato che tutto si decida con anticipo. Il precedente campionato insegna."