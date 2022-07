Frosinone, Moro: “Qui per conquistare l’Europeo U21. Palermo in B? Vendicherò Padova”

Luca Moro si appresta a vivere una nuova esperienza con la maglia del Frosinone , club di Serie B che si è assicurato le sue prestazioni a titolo temporaneo dal Sassuolo. Dopo la stagione esaltante dal punto di vista personale per l'attaccante ex Catania , la corte del direttore sportivo del club emiliano, Carnevali, abile a sbaragliare la concorrenza di diverse società di Serie A interessate al giovane attaccante, acquistando a titolo definitivo il cartellino dal Padova . Il bomber nativo di Monselice, in un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport”, si è espresso sul prossimo campionato di Serie B e sul Palermo , club promosso nel torneo cadetto dopo la vittoria dei playoff di Serie C , nel doppio confrontro in finale contro il Padova , sua ex squadra. Di seguito le dichiarazioni del'bomber ex Catania .

"La scelta del Frosinone, malgrado la folta concorrenza in B? Un passaggio fondamentale: per la mia carriera credo che questo sia un anno determinante. Se faccio bene qui posso anche conquistare l’Europeo Under 21, dopo aver fatto l’U20: l’obiettivo è doppio. Il 4-3-3 di Fabio Grosso e quello di Francesco Baldini a Catania? Mi piace fare la punta centrale e quel modulo è l’ideale per me. Non abbiamo ancora fatto molto lavoro tattico, però ho visto qualche gara del Frosinone in tv e devo dire che quel calcio porta a produrre molte occasioni da gol. Grosso mi sembra molto preparato ed è molto esigente: anche in questo è come Baldini, e io sono solo contento di lavorare con un tecnico così. Tanti club nella mia ancor breve carriera? Sì, ma aver cambiato squadra tante volte non è stato un problema per me, anzi. Ricominciare sempre da zero mi ha spronato a fare meglio e mi aiuta a diventare un giocatore completo. E’ così adesso a Frosinone e così sarà più avanti se dovessi cambiare ancora. In questa fase della mia carriera penso a formarmi, non a fermarmi: spero che il Frosinone mi aiuti a crescere. Il prossimo anno in Serie B da ex contro Genoa e Spal? Sarà un torneo pazzesco, sarà una A2. Avrei preferito ritrovare il Padova, visto che sono tifoso. Peccato, al suo posto ci sarà il Palermo e cercherò di… vendicarli! Dopotutto nel campionato scorso due gol al Palermo li ho già fatti, e nessuno me li potrà cancellare…".