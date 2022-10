Frosinone, Mazzitelli: “Desideravo questo gol, abbiamo un obiettivo”

"Un gol importante, il primo gol, realizzato in casa sotto la Curva Nord. Ed è servito a chiudere la partita. Sono contento di aver dato una mano alla squadra per portare a casa questi tre punti". Lo ha detto Luca Mazzitelli, intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro la Spal. Autore del gol che ha chiuso i conti, il centrocampista del Frosinone - approdato alla corte di Fabio Grosso in prestito dal Monza - ha analizzato la prova offerta dalla compagine ciociara.