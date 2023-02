Frosinone, Lucioni: “Palermo? Chi scenderà in campo farà una grande prestazione”

Il capitano del Frosinone salterà la sfida contro il Palermo: le sue parole

"Abbiamo fatto veramente una grande prestazione". Lo ha detto Fabio Lucioni, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Cittadella, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Benito Stirpe". Fra i temi trattati dal capitano del Frosinone, che salterà la gara contro il Palermo per squalifica, la prestazione offerta dalla squadra di Fabio Grosso in occasione del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B.

"Credo che anche prima della loro espulsione abbiamo disputato una buona gara, cercando di muovere il più velocemente possibile il pallone. La loro espulsione, infatti, è derivata proprio da una nostra azione rapida in verticale. Chiaro che il rosso abbia condizionato un po' la gara. Quando ti trovi davanti un avversario come il Frosinone, che gioca in questa maniera, credo che sia difficile per tutti contrastarci. In questa partita non abbiamo praticamente mai rischiato nulla o quasi", le sue parole.

PALERMO -"Salterò la gara di Palermo? Si, è stato un peccato ricevere quel cartellino giallo. Ho cercato di fare il mio gioco ed essere un po' più aggressivo su quella specifica palla alta e speravo in un risultato differente. Purtroppo l’ammonizione fa parte del gioco, avrei voluto non prenderla ma è andata così. Sono tranquillo, perché tutto il nostro gruppo lavora sempre nel migliore dei modi, quindi chi scenderà in campo a Palermo farà sicuramente una grande prestazione. Questo è un gruppo eccezionale. La squadra segue in toto i principi dell’allenatore, sapendo gestire tutti i momenti nell’arco delle gare nel miglior modo possibile. E' sembrato tutto più semplice perché disputiamo veramente delle belle partite".

IL PRIMATO -"In questo momento la classifica ci dice questo. Ma noi non dobbiamo farci condizionare dai punti di vantaggio che abbiamo. Continuiamo a fare il nostro percorso, fino ad oggi lo abbiamo fatto nel migliore dei modi e dovremo continuare a lavorare sodo, perché questo è un campionato talmente imprevedibile che lo ‘scherzetto’ può essere sempre dietro l’angolo. Dobbiamo continuare ad essere equilibrati e proseguire nel lavorare su questa strada", ha concluso Lucioni.