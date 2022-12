Frosinone, Loria: “Noi inceppati? No, ci sono anche gli avversari”

Leonardo Loria , protagonista in Serie B con la maglia del Frosinone , è stato premiato in occasione dell'undicesimo Festival del Calcio Italiano: "È una grandissima soddisfazione - ha dichiarato il portiere classe 1999, intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'-. Ho iniziato da poco e mi fa molto piacere questo riconoscimento, vuol dire che sta andando tutto bene. Nel Frosinone qualcosa sembra essersi inceppato? Il termine secondo me è sbagliato. Abbiamo incontrato avversari molto forti e quando si accavallano diventa complicato vincere tutte le partite, ci sono anche loro. Non sempre si riesce a vincere. La sosta? Non vediamo l'ora che arrivi per staccare e poi ripartire al massimo a gennaio", le sue parole.

"La parata di Martinez nella finale dei Mondiali 2022? Tutto tranne che italiana, è stata una parata da ultimo minuto: ha cercato di chiudere lo specchio e ci è riuscito. Nessuno di noi può sapere cosa si provi, e poi è stato protagonista anche nei rigori, come con l'Olanda. Sono tra i giovani portieri del calcio italiano? Diciamo che Donnarumma è stato il primo che ha dato la scintilla, la spinta ad altri club a crederci. I portieri italiani sono sempre stati un'eccellenza, senza togliere agli stranieri. Stiamo tornando e ci auguriamo in un futuro radioso. Quanto sono importanti le seconde squadre? Sì sono importanti, soprattutto per un portiere. Ce n'è uno solo che gioca in squadra e si fa più fatica. Credo che sia una grandissima opportunità per tutti i ragazzi che escono dalla Primavera e magari in Serie C trovano squadre che devono lottare per non retrocedere e si fidano poco dei ragazzi. Spero che altre seguano la scelta fatta dalla Juventus", ha concluso Loria.