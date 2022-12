Frosinone, Grosso: “Sudtirol ostico, serve continuità. In B abituati ai ribaltoni”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Frosinone

"Più passa il tempo e più il peso specifico di ogni gara diventa maggiore anche se siamo ancora distanti dall'arrivo". Lo ha detto Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sudtirol, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Druso. "In questo momento è importante dare continuità, noi lo sappiamo bene e cercheremo di presentarci a Bolzano al massimo dei nostri livelli perché ci sarà bisogno di essere al top contro una formazione tosta, solida e generosa che viene da una lunga serie positiva e che sicuramente ci impensierirà", ha dichiarato il tecnico del Frosinone, attuale capolista del torneo.

INFORTUNI -"In questa gara abbiamo fuori Mazzitelli e Kone. Nella lista degli indisponibili si è aggiunto anche Lucioni, fermato in settimana da un forte trauma contusivo. Poi tutti gli altri sono a disposizione. Le scelte le farò considerando i ragazzi che stanno bene. Dispiace quando un giocatore non è della partita, soprattutto per degli infortuni dovuti a degli scontri. Perdiamo Lucioni che è un giocatore carismatico, lo perdiamo in campo ma lo abbiamo sempre con noi fuori con tutto il suo spessore. E' un leader. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla gara, ci sono tanti ragazzi bravi che hanno le potenzialità per tenere alto il nostro livello e fronteggiare qualsiasi tipo di avversario".

LA CLASSIFICA - "In questo campionato siamo abituati ai ribaltoni. Se trovi un filotto positivo stai su, altrimenti vai giù. Siamo felicissimi di essere in vetta alla classifica, ma il campionato è tosto. Vogliamo continuare ad essere protagonisti di questo campionato. Già dodici esoneri in Serie B? E' un discorso più grande e generale, ora sono focalizzato sulla partita col SudTirol, un avversario che ha messo in difficoltà chiunque e ha perso pochissime volte".

I SINGOLI -"Sampirisi centrale o Szyimisnki? Abbiamo bisogno di tutta la rosa perché il campionato è lungo, le partite sono difficili e ora ce ne saranno tre in una settimana. La rosa deve farsi trovare pronta, dobbiamo alzare il livello individuale e così anche quello collettivo. Abbiamo Szyminski, Calai, Monterisi, all'occorrenza anche Cotali e Sampirisi. Possiamo fronteggiare l'assenza di Lucioni. A che punto è Oyono? E' pronto, è disponibile, sarà un'alternativa per le prossime partite", ha concluso l'ex Palermo.