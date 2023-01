Frosinone, Grosso: “Siamo forti? Servono i fatti. In A andremo sicuro se…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Frosinone in vista della ripresa

Mediagol ⚽️

"Durante questa sosta abbiamo toccato tutti i punti, dalla testa al fisico alla tecnica, per ritrovare le nostre idee e migliorarle. Dico sempre ai giocatori: bisogna conoscere piùcose possibile, perché poi te le ritrovi in campo. Quella è crescita". Lo ha detto Fabio Grosso, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal tecnico del Frosinone, campione d'inverno in Serie B: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine gialloazzurra, che sabato pomeriggio affronterà il Modena fra le mura amiche, all'obiettivo promozione.

"Come sono state le vacanze da campione d’inverno? Non mi era mai successo. A Bari eravamo in testa solo ai primi di dicembre. Beh, mi auguro che sia solo la prima volta... Il Natale rinviato per il turno di Santo Stefano? Me lo sono goduto dopo quel meraviglioso girone di andata. Con Verona e Frosinone l’anno scorso ho fatto meno punti nel ritorno? Credo poco a questi numeri, ma fare più di 39 punti al ritorno sarà molto dura. L’importante sarà ritrovare in fretta il ritmo dell’andata e riproporci", le sue parole.

EQUILIBRIO -"Non ci siamo mai guardati attorno, solo alla prossima partita. Bisogna mantenere equilibrio in una fase più difficile. L’importante è continuare a correre e rialzarci se dovessimo cadere. Boloca, Kone, Mazzitelli e Lucioni infortunati? Gente importante, per fortuna ho una grande rosa. E voglio dire che nella crescita del Frosinone c’è stato anche un miglioramento del settore medico. I tifosi? La città ci ha sempre fatto sentire il suo calore, abbiamo bisogno più che mai dei nostri tifosi".

LE RIVALI -"I potenti che insidiano sono i miei amici Inzaghi e Gilardino? Sono stati bravi anche loro. Alberto ha sfruttato una bella opportunità, un treno lanciato che ha trasformato in... Frecciarossa. Pippo come sempre fa un ottimo lavoro ripagando gli investimenti della società, cosa che non è mai automatica. Chi saranno gli altri rivali? Ho visto il Parma in Coppa Italia: è una squadra forte e non ha raccolto per quanto ha seminato, ma lo farà. Ma sono tante le squadre che possono fare filotti vincenti, ci saranno sorprese".

MERCATO -"In tanti si rinforzano? Si cercano attaccanti affermati per fare un salto di qualità. Noi invece abbiamo sempre preferito giocatori da lanciare. Come Baez della Cremonese? Il nostro direttore Angelozzi sa benissimo cosa fare, io non faccio richieste particolari. E’ bravo lui a trovare i giocatori giusti: Baez sarà un ottimo innesto. Valorizzare i giocatori è una grande soddisfazione. Più della Serie A? Una conseguenza. Se stavolta ne lanciamo più di due, in Serie A andremo di sicuro".

I NUMERI -"Miglior difesa e miglior rendimento interno? La bravura è quella di mettersi dei dubbi per migliorarsi, altrimenti le certezze possono farti diventare superficiale e in quel caso paghi sicuramente dazio. Quali dubbi mi pongo? Penso agli infortunati. Però finora chi è subentrato non ha fatto rimpiangere nessuno. L’ho detto ai ragazzi. Non dobbiamo dire di essere bravi, dobbiamo dimostrarlo: le parole le porta via il vento. Dimostrarlo è difficile ma molto stimolante", ha concluso l'ex Palermo.