Frosinone, Grosso sfida la Reggina: “Sappiamo come metterli in difficoltà”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Frosinone alla vigilia del match

"Sarà una bella gara, in una bella cornice di pubblico. Si sfidano le due formazioni che sono davanti in classifica". Lo ha detto Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggina, in programma giovedì pomeriggio allo Stadio “Granillo” e valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Una gara che vedrà protagoniste le prime della classe.

"Rispettiamo tantissimo quelle che sono le loro qualità e il percorso molto bello che stanno facendo, faccio anche i complimenti alla Reggina - ha proseguito il tecnico del Frosinone -. Ma vogliamo dimostrare di meritare quello che stiamo ottenendo, provando a fare una grandissima gara sotto tutti i punti di vista perché ci sarà bisogno di giocarla così. Dobbiamo cercare di limitare i loro pregi che sono tanti e far risaltare quei difetti che comunque tutte le squadre hanno. In partenza noi non firmiamo mai per pareggiare le partite, andiamo sempre in campo per cercare di vincere. Sappiamo bene di avere le doti per metterli in difficoltà".

"Sicuramente sarà una partita molto bella e noi vogliamo andarla a giocare con tantissimo coraggio, con grande personalità perché sono caratteristiche che servono per fare una grandissima prestazione. Moro? Luca per me è per un giocatore forte, poi ovviamente ci sono alti e bassi nell’arco di un campionato. Sicuramente non sta andando a segno come hanno fatto i suoi compagni però a me piace per il modo in cui partecipa al gioco, alla manovra, alla fase difensiva. E’ un giocatore che ha delle belle caratteristiche, ha margini di crescita".