Frosinone, Grosso: “La squadra va completata, abbiamo margini di miglioramento”

Buona la prima per il Frosinone di Fabio Grosso , che si è imposto di misura sul Modena all'esordio. Nella seconda giornata di Serie B , i ciociari saranno impegnati nella complicata gara contro il Brescia , compagine tra le favorite per la promozione diretta in Serie A . Alla vigilia del match, in programma domani 21 agosto alle 20:45, il tecnico dei laziali ha presentato il match dello "Stirpe" in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La nostra è una squadra che ha ampi margini di miglioramento, gli interpreti per la maggior parte ha un’età molto giovane con carriere davanti. E quando sei molto giovane hai delle qualità come la freschezza, l’energia, l’entusiasmo e qualche piccolo difetto che poi l’esperienza permetterà di smussare. Noi dobbiamo essere bravi a far emergere le cose positive. Nelle gare di questo campionato i dettagli fanno la differenza e sarà più pronto a sfruttarli chi saprà stare dentro la gara. Mercato aperto? Sicuramente avere squadre già pronte sarebbe stato importante per tutti ma non è stato possibile. Queste sono le date e così continuiamo a lavorare per essere presenti come nella prima gara per portarci dalla nostra parte un risultato positivo davanti al nostro pubblico. Sappiamo che questa è una squadra che va completata nella quantità perché mancano in alcuni ruoli giocatori di ricambio e sono convinto che arriveranno a darci una mano, incrementando le caratteristiche di questo gruppo".