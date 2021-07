Frosinone, Grosso: “In campo con desiderio e ambizione. Buffon? Ha il fuoco dentro”

Le parole del tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, in vista dell'inizio della prossima stagione

"Gigi non molla, e la cosa bella è che non si trascina, continua a esser presente, vivo, pimpante, trasmette sensazioni belle. Non sono infatti sorpreso che continui a giocare, quando hai il fuoco dentro non c'è età che tenga, e il suo ruolo facilita il continuare. E' un valore aggiunto, io sono felice per lui".

Sulla squadra: "Il gruppo è la base di tutto, abbiamo voglia di mettere energia e arrivare lontano, al di là degli avversari e dei proclami: quando si va in campo si deve avere desiderio, voglia e ambizione di arrivare, stiamo lavorando in tal senso. Io sono arrivato lo scorso anno, felice di aver avuto questa opportunità. Abbiamo provato a invertire la rotta l'anno passato per riallacciare il gruppone davanti ma non ci siamo riusciti a pieno, anche se per come si erano messe le cose abbiamo concluso molto bene il campionato. Poi c'è stata la voglia di continuare questo progetto, il presidente è stato chiaro sui cardini delle stagioni a venire e io son felice di aver sposato questa causa. Partiamo senza proclami, abbiamo cambiato tanto e si sta provando a fare qualcosa di nuovo: ci sono difficoltà, come in tutti percorsi, ma lavoriamo per cercare di arrivare al massimo".