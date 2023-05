Frosinone, Grosso: “Campionato strepitoso e inatteso, Lucioni determinante. Serie A…”

"Abbiamo fatto un campionato strepitoso, inatteso. Siamo partiti a fari spenti, per arrivare poi alla fine con gli abbaglianti accesi". Lo ha detto Fabio Grosso , intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi trattati dal tecnico del Frosinone , club neopromosso in Serie A al termine di un'annata chiusa al primo posto. Ottanta i punti conquistati in trentotto giornate, frutto di ventiquattro vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Sessantatré i gol messi a segno, ventisei le reti subite. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"E’ stata un’annata bella, ricca di emozioni e condivisa con gruppo di ragazzi speciali, che ci ha portato a raggiungere dei numeri strepitosi. E noi di questo siamo e saremo per tanto tempo orgogliosi. C’è sempre stata la sensazione di avere in gruppo dei ragazzi in gamba, con grandi qualità tecniche ma anche umane. E nonostante qualche caduta, siamo sempre stati in gara. Abbiamo dato grande dimostrazione di solidità. A me piace fare fatica: quando si fa fatica e si riescono a cogliere delle soddisfazioni, poi una volta colte queste hanno un sapore diverso. Serie A? Sarà un ostacolo grande e difficile. Solitamente per chi sale dalla B è sempre complicato affrontarla. La bravura sarà quella di saper resistere e farsi trovare pronti nei momenti in cui puoi raccogliere", ha spiegato.