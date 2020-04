Frosinone, gli allenamenti ai tempi del Coronavirus: la richiesta di Nesta è sorprendente

Momenti di gioia, risate e convivialità virtuali.

I campi da gioco sono ormai deserti da un mese tuttavia i professionisti fanno di tutto, su suggerimento dei rispettivi preparatori atletici, per non perdere la propria forma fisica. Così, c’è chi si allena in compagnia della propria fidanzata, chi lo fa assieme al proprio cane e chi invece utilizza gli arnesi della cucina: i metodi sono tra i più disparati. Le società, da parte loro, hanno provvisto a recapitare agli indirizzi dei loro tesserati macchinari ginnici e diete giornaliere personalizzate.

VIDEO Candreva, pallone e palleggi di coppia: che numero della fidanzata Allegra!

Tenersi pronti e in forma per ripartire è una prerogativa per tutti se si considera il fatto che molte ombre e dubbi celano le prospettive future dell’interno panorama sportivo. Dunque, poche certezze e tante insicurezze insinuano le ipotesi dei massimi vertici di ogni organismo sportivo, dalla Union of European Football Associations all’Associazione Italiana Calciatori, per esempio.

Coronavirus, quando riprenderanno Serie A, Champions ed Europa League? Situazione e dettagli

Eppure, in questo marasma di informazioni frammentarie, c’è chi non vuol per nulla rinunciare alla propria indole di attento perfezionista: è il caso di Allessandro Nesta, tecnico del Frosinone. L’ex leggenda rossonera, infatti, ha impostato una sessione d’allenamento alquanto singolare invitando tutti i suoi giocatori a prenderne parte attraverso una videoconferenza collettiva. “Sessione giornaliera, stiamo a casa ma non molliamo. Grazie ragazzi e forza Frosinone“, queste le parole lanciate in un post Instagram, che testimonia l’iniziativa, dell’account ufficiale del tecnico giallo-blu.