Frosinone-Cosenza, Grosso: “Io il più longevo in B. Ecco l’obiettivo, Mulattieri…”

Meno di ventiquattro ore e il Frosinone di Fabio Grosso affronterà il Cosenza di William Viali nel match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B . Dopo il pareggio di Bari , i ciociari tornano a giocare in casa al Benito Stirpe. Il tecnico ex Brescia è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostica sfida contro il club calabrese. Di seguito, le dichiarazioni di Fabio Grosso .

“Questo è un campionato difficile, ogni domenica ce ne accorgiamo nelle partite che giochiamo e vedendo anche i risultati degli altri campi, conosciamo perfettamente le insidie di questa gara, vogliamo farla bene come abbiamo fatto sempre. E cercheremo di riuscirci davanti al nostro pubblico. Siamo ovviamente contentissimi dell’entusiasmo che abbiamo creato e la responsabilità la sentiamo, come sempre. Questa è una squadra che ha fatto dei grandi risultati, magari fuori casa meno ma, in casa di più. Ha giocatori giovani, tecnici, interessanti e un allenatore che sta facendo un grande lavoro. Le difficoltà le conosciamo, sono quelle di una gara di questo campionato. Significa che dovremo affrontare una gara difficile. Sarà fondamentale essere al 100% per cercare di prenderci un bel risultato, è quello che vogliamo. Io il più longevo in B su questa panchina? Me lo hanno ricordato stamattina, non lo sapevo. Qui a Frosinone sto bene, ho trovato un ambiente sano che trasmette tanta passione e senso di appartenenza. È questa per noi una bella responsabilità, cercare di tenere alta questa passione, questo coinvolgimento, andando a rappresentare questo territorio nel migliore dei modi. Stiamo facendo qualcosa di bello, per renderlo straordinario dobbiamo pensare alla gara che abbiamo con il Cosenza. L’obiettivo è fare il nostro meglio per ottenere il massimo. - continua Grosso soffermandosi anche su Mulattieri - Sotto, la classifica è talmente corta che guardarla ora è del tutto relativo perché abbinando un doppio risultato si esce fuori dalla zona calda e sbagliandone invece due puoi entrare in difficoltà. E la stessa cosa si può dire per quello che accade nella parte alta della classifica. Noi abbiamo fatto un campionato bello, incredibile e dobbiamo rifare e rifare le cose che sappiamo far bene. Mulattieri? Noi abbiamo dei ragazzi interessanti, c’è un mix davvero bello. Qualche ragazzo più grande ha un bello spirito ed ha saputo tenere le redini dentro lo spogliatoio, composto anche da tanti giovani alle loro prime apparizioni in questo campionato. Questo mix ha permesso di tirare fuori grandi qualità, tutti ne hanno beneficiato e stanno dimostrando le loro doti. Sapendo che, essendo il gruppo composto da tanti ragazzi giovani, ci sono ampi margini di miglioramento. Domani abbiamo fuori diversi giocatori: Kone, Lulic e Mazzitelli oltre a Rohden squalificato. E oggi Ravanelli ha avuto un problemino, non sappiamo ancora se sarà disponibile o meno. Gli altri saranno tutti a disposizione ed hanno tutti le possibilità di giocare chi prima e chi dopo. Sappiamo di avere le caratteristiche per disputare una grandissima partita e andiamo alla ricerca di quella, al di là delle posizioni di questo o quel giocatore”.