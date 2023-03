Frosinone-Cosenza, Grosso: “Brescianini? Meglio di me in Germania. Sconfitta…”

Il Frosinone cade in casa contro il Cosenza , nel match valido per la trentesima giornata di Serie B . Seconda sconfitta per la compagine ciociara nelle ultime cinque gare disputate, dopo quella contro il Parma . Decisivo il gol allo scadere del recupero di Brescianini , che gela lo "Stirpe" al 95'. Al termine del match, il tecnico del Frosinone Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Noi non abbiamo mai pensato che il campionato fosse facile e la Serie A fosse nostra, dispiace aver perso questa gara ostica, dispiace non averla sbloccata ma questa è una lezione che ci dobbiamo portare a casa: anche un punto avrebbe smosso la classifica, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono però convinto che questa sconfitta ci servirà per il nostro futuro, possiamo assaporarla e impararne tanto. Al Cosenza ho fatto i complimenti, sono una squadra pimpante ed energica, ma ora noi dobbiamo solo guardare avanti. Se il gol di Brescianini ha ricordato il mio contro la Germania? Ha sostanza, ha tecnica... e calcia anche meglio di me"