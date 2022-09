Frosinone-Como 2-0, Grosso: “Ho una grande squadra. Classifica? Non la guardo”

"Il Como è forte, ma abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo ancora migliorare perché siamo giovani ma con qualche esperto. La sconfitta di Benevento? C'è stata una reazione, ma preferirei parlare di partita preparata bene. Il calcio ti dà la possibilità di rimetterti subito in gioco, tutto si dimentica ma a Benevento abbiamo fatto una grande prestazione. Col Como non potevamo perdere. Quando si sbaglia ci metto la faccia, vorrei affrontare nuovamente quella gara per migliorare e crescere. Non so come non si faccia a non dare quel rigore, oggi (ieri, ndr) ci hanno dato uno dei migliori arbitri possibili e ne sono grato", le sue parole.