Frosinone-Cittadella, giallo per Lucioni: il centrale salterà la gara con il Palermo

Il capitano del Frosinone salterà la gara per squalifica: era diffidato

L'esperto difensore centrale e capitano del Frosinone, Fabio Lucioni, salterà la prossima sfida della squadra di Fabio Grosso contro il Palermo. Il numero cinque gialloazzurro era diffidato ed è stato ammonito al minuto settantatré del match in corso di svolgimento allo Stadio "Stirpe" tra Frosinone e Cittadella, con i padroni di casa in vantaggio per 3-0 grazie alle reti messe a segno da Luca Moro, Roberto Insigne e Samuele Mulattieri.